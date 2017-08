Die Bürger wollen gehört werden

Der Bürger ist ziemlich oft dagegen. Am Wedekindplatz in der Oststadt zum Beispiel. Der Platz soll umgestaltet werden, und sofort regt sich Protest gegen die Pläne der Stadt. Hitzige Diskussionen gibt es auch um die Bebauung am Steintor. Hier sollen zwei Geschäfts- und Wohnhäuser gebaut werden – die Antwort ist Widerstand.

Doch es zeichnet sich eine Lösung ab: Das Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP will die Bürger beteiligen und ihre Ideen ernst nehmen – genauso wie man es bei der Wasserstadt in Limmer gemacht hat. Dort ist es mithilfe von Informationsveranstaltungen, Diskussionsrunden und Workshops gelungen, dass die Limmeraner nicht mehr mit Mistgabeln gegen den Wohnungsbau protestieren oder in Internetpetitionen Stimmen gegen das Projekt sammeln.

Ist das Wohnquartier im Westen der Stadt nicht nur ein Beispiel für urbanes Wachstum, sondern auch für eine gelungene Bürgerbeteiligung?