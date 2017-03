Der Charme der Industriebrache

„Es ist eine Schande, dass man nicht früher schon versucht hat, auch die alten Fabrikgebäude zu erhalten“, sagt Locationscout Giesel, während sie über Berge aufgetürmter Pflastersteine klettert. Dann hätten die künftigen Bewohner noch mehr von dem alten Industriecharme. Allerdings sind die beiden langgezogenen Trakte stark von krebserregenden Nitrosaminen aus der Gummiproduktion vergiftet. Ob man sie tatsächlich abreißen wird, ist aber noch offen. Noch laufen Versuche zur Nachnutzung der Backsteinimmobilien.

Als Drehort kann Giesel das Gelände mit den einsturzgefährdeten Häusern keinem Filmteam mehr vorschlagen – das Risiko wäre zu groß. Die Möglichkeiten, diesen für Hannover einzigartigen Ort zu inszenieren, wären für die Filmliebhaberin unerschöpflich. Vor ihrem inneren Auge sieht sie von zu Hause abgehauene Jugendliche, die mit ihren Schlafsäcken in den verfallenen Treppenaufgängen kauern und sich am Lagerfeuer wärmen, sie stellt sich düstere Drogendeals vor oder wilde Schießereien in den hallenden Ruinen. Nur für einen Schauplatz in einem Film über den Zweiten Weltkrieg eignet sich die Kulisse nicht. Dafür zieren zu viele bunte Graffitis die verfallenen Gebäude.