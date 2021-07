Wasserstadt Limmer: So sieht es in den ersten Wohnungen aus

Auf den Balkon im ersten Stock scheint die Nachmittagssonne. Von dort blickt der künftige Bewohner auf den Leineabstiegskanal. Zweimal war Wendland schon zum Probetraining beim nahe gelegenen Ruderclub. Die Lage am Kanal, am Rande der Stadt und doch nahe der Natur, war ein wichtiges Kriterium, als er sich zum Kauf der Wohnung entschloss. „Ich war immer am Wasser“, sagt Wendland. Bisher wohnt der 39-Jährige nahe der Ricklinger Fischteiche, zuvor war er an der Leineinsel zu Hause.

Rund 74 Quadratmeter ist die Dreizimmerwohnung groß. Pro Quadratmeter müssten Kunden etwa 5500 bis 7000 Euro zahlen, erklärt Meravis-Vertriebler Artur Eberz. Mindestens 400.000 Euro lassen sich die künftigen Bewohner ihr neues Zuhause also kosten. Insgesamt verkauft Meravis 51 Wohnungen im Projekt Weitsicht. Gut die Hälfte der Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sei schon vergeben, sagt Ebertz. Bei dem teuersten Objekt, einem Penthouse für mehr als eine Million Euro, sei man gerade in Gesprächen mit einem Interessenten.