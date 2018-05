Provokanter Protest für saubere Luft

Weniger Autos und bessere Luft – für diese Forderung sind Anwohner aus Limmer am Montag mit provokanten Bannern auf die Straße gegangen.

Zwischen Zimmermannstraße und Wunstorfer Straße hielten die Mitglieder einer neuen Anwohnerinitiative Transparente mit dem Slogan „Hier werden Menschenaffen dauerbegast“ in die Höhe. Eine Botschaft an die vorbeifahrenden Autos – und an die Politik.

„Wir sind auch wie die VW-Versuchsaffen Schadstoffen ausgesetzt, nur darüber empört sich keiner“, begründet Initiator Klaus Kokemoor die Wahl des Slogans. Die Initiative fordert ein Verkehrskonzept für Limmer und will Druck auf die Stadt machen. „Andere Gemeinden bekommen eine Umgehungsstraße, wir müssen mit einer Durchgangsstraße mitten durch unser Wohngebiet leben“, kritisiert Kokemoor.