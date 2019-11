Fährt doch eine Stadtbahn zur Wasserstadt?

Die Variante: Die Linie 10 wird über die Wunstorfer Straße in die Wasserstadt geführt. „Das ist unserer Auffassung nach die realistischste Variante“, sagte Franz. Die Haltestelle Brunnenstraße würde dadurch entfallen, die Linie 10 jedoch eine neue Haltestelle an der Einfahrt zum Neubaugebiet Wasserstadt erhalten, um dann wieder auf die alte Trasse zu schwenken. Damit könnte die Wasserstadt im siebeneinhalb Minutentakt an die Innenstadt angeschlossen werden.