Neue Idee zur Stadtbahnanbindung: Wasserstadt und neue MHH verbinden

Am Ende stimmten nur Linke und AfD für den CDU-Antrag. Mit fünf zu sechs Stimmen wurde der Vorschlag abgelehnt, die Region zu entsprechender Planung aufzufordern. Dabei hatte genau das bei der Teilstrecke zur Wasserstadt jüngst gut geklappt: Nachdem die Region zwei Jahre lang behauptet hatte, ein Stadtbahnanschluss in das Neubaugebiet sei nicht wirtschaftlich, hat sie jetzt nach langem Druck aus der Stadt doch eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. „Ich hätte mir gewünscht, dass solch eine Willensbekundung auch für die ganz neue Stadtbahnlinie von allen getragen wird“, bedauerte Semper. Er wolle jetzt versuchen das Thema über die CDU-Regionsfraktion voranzubringen: „Wir sind auch da im Gespräch.“

Von Conrad von Meding