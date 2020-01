Die Gebäude in der Wasserstadt werden auf 1000 Pfählen errichtet

Deswegen werden auf fünf Baufeldern der Wasserstadt Pfähle in die Erde gesetzt, die genug Stabilität geben sollen. Seit Anfang der Woche bringen Bauarbeiter mithilfe eines Bohrers die ersten Betonpfähle auf dem Bauabschnitt zehn in die Erde. Hier sollen einmal 42 Wohnungen, sechs Reihenhäuser sowie zwei Gewerbeeinheiten für einen Laden oder Gastronomiebetrieb entstehen. Ende nächster Woche sollen die Arbeiten fertig und rund 250 Betonpfeiler in der Erde sein.